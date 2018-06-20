Директор заявочного комитета России «ЭКСПО-2025» Светлана Сагайдак может перейти на работу в банк БРИКС

Директор заявочного комитета России на проведение «ЭКСПО-2025» Светлана Сагайдак в ближайшее время может покинуть свой пост, сообщили «Газете.Ru» два источника в правительстве.

Сагайдак рассматривается в качестве кандидата на пост вице-президента банка БРИКС, отмечает один из источников.

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«Основная кампания по подготовке заявки Екатеринбурга на «ЭКСПО-2025» уже завершена. Поэтому, с учетом накопленного опыта работы в банковских структурах, в том числе по международной тематике (Светлана Сагайдак возглавляла международный бизнес Сбербанка в должности заместителя председателя правления), ее опыт в новом институте развития будет востребован», — говорит источник.

Сагайдак возглавила заявочный комитет России на «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге в сентябре 2017 года. В ходе конкурса на проведения мероприятия международная комиссия Международного бюро выставок (МБВ) оценивала финансовые планы стран по проведению выставки, привлекательность темы ЭКСПО, место проведения и планы по использованию после мероприятия. В июне 2018 года российская заявка на «ЭКСПО-2025» вышла в финал конкурса вместе японской Осакой и азербайджанским Баку.