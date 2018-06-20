Меня назначили аудитором Счетной палаты

Совфед утвердил экс-главу Минстроя Михаила Меня аудитором Счетной палаты России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что до принятия указанного решения члены Совфеда освободили от должности аудитора Александра Филипенко. Он курировал в Счетной палате расходы на соцсферу и культуру.

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Как стало известно, Филипенко намерен продолжить работать в ведомстве советником председателя.

Ранее глава бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин сообщил, что комитет поддержал назначение экс-главы Минстроя Михаила Меня аудитором Счетной палаты.

В Совфед поступило представление президента России на пост аудитора Счетной палаты на имя Михаила Меня.