Немецкая компания выкупит 15% в «М.Видео»

Немецкая компания MediaMarktSaturn приобретет у группы «Сафмар» долю в российском ритейлере «М.Видео» в 15%. Об этом сообщается на сайте компании.

Как стало известно, MediaMarktSaturn выплатит «Сафмару» €258 млн.

Отмечается, что стоимость покупки может сократиться на €86 млн, в зависимости от достижения «М.Видео» прогнозируемых показателей EBITDA в 2018 и 2019 годах.

В апреле текущего года сообщалось, что российский ритейлер бытовой техники и электроники «М.Видео» закрыл сделку по покупке сети «Эльдорадо» за 45,5 млрд руб.