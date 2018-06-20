ВСМ «Москва — Казань» обойдется без бюджетных средств

Высокоскоростная магистраль «Москва — Казань» может быть построена исключительно на внебюджетные средства. Такая возможность появилась в связи с оценкой перспектив проекта ВСМ «Евразия» китайской стороной.

Ранее предполагалось, что строительство всей железной дороги, которая свяжет Китай с Европой, обойдется в 1 трлн юаней (9,8 трлн рублей). Стоимость российской части проекта – ВСМ «Москва-Казань» - оценивалась в 1,7 трлн рублей. Из них 1 трлн рублей – внебюджетные инвестиции, 400 млрд обещали вложить китайские финансовые институты, а еще 700 млрд планировалось выделить из госбюджета в виде капитального гранта.

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Однако китайские специалисты подсчитали сроки окупаемости проекта в целом и каждой его составляющей и выяснили, что если ВСМ «Евразия» при средней рентабельности в 3% начнет приносить прибыль через 23-30 лет, то ВСМ «Москва-Казань» - от 22,5 лет с учетом периода строительства, а ее средняя рентабельность достигнет 4,8%.

Эксперты пришли к выводу, что в связи с перспективностью проекта схема финансирования может измениться в сторону увеличения негосударственного участия и средства из российского бюджета не понадобятся.

Кроме того, китайская сторона оценила объемы пассажирских и грузовых перевозок: по их прогнозам после реализации проекта ВСМ «Евразия» поток пассажиров уже к 2030 году составит 58 млн человек, а к 2050 году увеличится до 90 млн человек, грузопоток к 2050 году может достичь 15 млн тонн.

Напомним, что 8 июня этого года в присутствии президента РФ гендиректор РЖД Олег Белозеров и глава корпорации «Китайские железные дороги» Лу Дунфу подписали в Пекине «Меморандум об организации скоростных и высокоскоростных грузовых железнодорожных трансграничных перевозок в сообщении Китай – Россия – Европа». Документ подразумевает совместное развитие рынка перевозок и логистических услуг для розничной электронной торговли, а также услуг по экспресс-доставке грузов, в том числе по уже существующим путям. Строительство высокоскоростного транспортного коридора, который соединит дороги Китая, России и ЕС – один из этапов этого сотрудничества.

Общая протяженность железнодорожного полотна – около 9 тыс. километров абсолютно новых путей для организации высокоскоростного грузо- и пассажирского движения. Российский этап начнется с проект ВСМ «Москва-Казань», который должен стартовать уже в IV квартале этого года, а завершиться в 2024 году.

Обсуждение условий строительства затянулось на несколько лет. По мнению экспертов, Россия и Китай долго не могли прийти к консенсусу. Так, главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач считал, что «проблемы возникли в том числе из-за позиции Китая по этому проекту», т.к. китайцы рассматривали разные варианты прокладки маршрута в Европу, в частности, через Казахстан. Теперь китайская сторона, похоже, определилась с выбором наиболее приемлемого для себя варианта.

Между тем, специалисты признают огромный эффект от участия в очередной «стройке века» и для самой России, как в экономическом, так и в социальном плане. По подсчетам российских экспертов, прирост консолидированного бюджета РФ уже на стадии привлечения инвестиций может составить 1,2 трлн рублей, а когда будет запущено движение по ВСМ «Москва-Казань», это принесет стране около 7,8 трлн рублей.

Протяженность магистрали составит 770 километров, и она пройдет по территории 7 российских регионов, общая численность населения которых превышает 25 млн человек. Кроме того, дорога станет первой в России, на которой поезда смогут развивать скорость до 400 километров в час, что, во-первых, повысит мобильность граждан – от начальной до конечной точки маршрута можно будет добраться за 3,5 часа вместо 14 часов, во-вторых, реализация проекта даст толчок к дальнейшему развитию высокоскоростного движения в стране.

Также РЖД прогнозируют создание около 370 тыс. рабочих мест в различных отраслях экономики. Подготовка к проекту уже принесла ощутимые результаты – общая стоимость объектов интеллектуальной собственности, созданных на стадии проектирования ВСМ «Москва-Казань», оценивается в 1,5 млрд рублей.

Когда дорога будет построена и вольется в магистраль «Евразия», это сможет кардинально изменить транспортные потоки всего материка, а Россия, как отметил Владимир Путин в своем мартовском послании Федеральному собранию, станет «одним из мировых лидеров по транзиту контейнеров между Европой и Азией».