Германия и Франция договорились о создании бюджета еврозоны

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров объявили о решении создать бюджет еврозоны. Об этом сообщает Reuters.

Лидеры стран подчеркнули, что такая казна позволит усилить экономическую конкурентоспособность блока.

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По словам Макрона, бюджет еврозоны появится в 2021 году.

«Это будет настоящий бюджет, с ежегодными доходами и расходами. Это политическое обязательство, которое потребует технической работы на уровне министров до конца года», — подчеркнул французский президент.

Помимо этого, по итогам переговоров Германия и Франция выступили за создание Европейского миграционного бюро.