Путин обсудит с правительством доступность и качество лекарств

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Президент России Владимир Путин 20 июня обсудит с кабмином доступность и качество лекарств. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Двадцатого июня Владимир Владимирович Путин проведет очередное совещание с членами правительства России. Основной темой встречи станет обсуждение доступности и качества лекарственного обеспечения населения с учетом внедрения информационно-аналитических систем в этой сфере», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что помимо этого будет рассмотрен ряд актуальных текущих тем.

Ранее Путин сообщил, что можно обдумать признание сертификации иностранных лекарств.

Он также попросил обратить внимание на этот вопрос министра здравоохранения Ольгу Скворцову.