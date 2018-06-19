ЦБ намерен санировать только системно значимые банки

<img src="//img.gazeta.ru/files3/137/11693137/RIAN_3257443.HR.ru-pic905-895x505-51962.jpg">

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в будущем регулятор будет редко применять механизм санации только для системно значимых банков. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Санация позволила нам защитить миллионы граждан — 8 млн граждан клиентов этих банков, и сотни тысяч — 563 тыс. — предприятий. Я хочу сказать на будущее — санации мы будем применять редко, только для тех банков, которые крупные, имеют системное значение для федерального и регионального рынка», — сказала Набиуллина.

Реклама

Ранее зампред Банка России Ольга Полякова сообщила, что санируемые банки в период с января по апрель текущего года в общей сложности получили около 3 млрд руб. прибыли.

Она также добавила, что регулятор ожидает роста прибыли банковского сектора по итогам 2018 года.