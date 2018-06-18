Прибыль российских банков снизилась более чем на 19%

Прибыль российских банков в период с января по май текущего года снизилась на 19,3% и составила 527 млрд руб. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«Прибыль за пять месяцев 2018 года по банковскому сектору составила 527 млрд руб. (в январе-мае 2017 года — 653 млрд руб)… На формирование финансового результата оказывали влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с участием Фонда консолидации банковского сектора», — заявили в ЦБ.

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Уточняется, что без учета указанных банков прибыль банковского сектора за пять месяцев составила 717 млрд руб.

Ранее зампред Банка России Ольга Полякова сообщила, что санируемые банки в период с января по апрель текущего года в общей сложности получили около 3 млрд руб. прибыли.