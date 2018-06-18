Основатель Мособлбанка умер в колонии
Основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский скончался после госпитализации из колонии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что в медчасть Мальчевский обратился 14 июня.
«При осмотре у него не нашли следов насилия или отравления. Позднее в тот же день его срочно госпитализировали в Рязанскую областную клиническую больницу», — сообщает агентство.
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Спустя три дня Мальчевский скончался.
Основателя Мособлбанка приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о хищении 70 млрд руб.
В 2016 году сообщалось, что Банк России объединил находящиеся под санкциями Инресбанк и Мособлбанк.
Мособлбанк на 1 января 2016 года занимал 22-е место в российском банковском секторе с активами в размере 477,4 млрд руб.