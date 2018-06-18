Кабмин выделит Дальнему Востоку 54 млрд рублей на соцразвитие

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил направить на социальное развитие Дальнего Востока 54 млрд руб. в течение 3 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я подписал распоряжение о распределении трансфертов на социальное развитие Дальнего Востока, в течение 3 лет туда направляется почти 54 млрд руб, 21 млрд руб. должны поступить в бюджет 9 регионов в этом году. Речь идет о ремонте и строительстве объектов, которые находятся в центрах экономического роста в Дальневосточном федеральном округе», — сказал Медведев.

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Он также подчеркнул, что необходимо создать «нормальные» условия для того, чтобы люди хотели работать на Дальнем Востоке.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что правительство одобрило обнуление НДС на авиаперелеты в регионы Дальнего Востока.