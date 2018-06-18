Минфин поддерживает снижение порога беспошлинной интернет-торговли

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов заявил, что ведомство поддержит снижение порога беспошлинной интернет-торговли после 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Рано или поздно, когда администрирование будет отработано, да, поддерживаем. Но пока нет понимания как работают эти IT-системы, как эта нагрузка на сотрудников таможенных органов распределяется. Пока мы не поймем, как это все будет происходить, обсуждать дальнейшее снижение пока рано», — сказал Сазанов.

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Он также добавил, что постепенно будут снижаться пределы.

Ранее сообщалось, что в ФТС предложили ввести пошлины на все зарубежные онлайн-покупки.