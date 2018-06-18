Источник сообщил о продлении санкций по Крыму и Севастополю

Санкции Евросоюза по Крыму были продлены еще на один год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в структурах ЕС.

«Санкции по Крыму и Севастополю продлены на год», — заявил источник.

Как рассказал представитель пресс-службы Европейского совета, члены Евросоюза могут обсудить продление антироссийских санкций, связанных с ситуацией на Украине.

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Ранее генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф сообщил, что санкционные риски негативно влияют на работу европейских компаний в России.

Он также отметил, что кроме санкций негативно на работу европейских компаний повлияли и результаты выборов президента в США.