СМИ: в ФТС предложили ввести пошлины на все зарубежные онлайн-покупки

Федеральная таможенная служба (ФТС) направила в министерство финансов предложение облагать пошлиной все интернет-покупки, сделанные в зарубежных магазинах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Представитель ФТС подтвердил, что в Минфин направлено комплексное предложение по совершенствованию трансграничной интернет-торговли. Отмечается, что введение пошлин принесет бюджету до 25 млрд руб. в год.

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В настоящий момент пошлинами не облагаются посылки, общая стоимость которых не превышает €1 тыс в месяц, а общий вес — 31 кг.

Ранее сообщалось, что власти обяжут интернет-магазины принимать оплату картами.