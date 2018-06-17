Голикова рассказала, когда будет предложен механизм обеления «серых» зарплат

Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что власти страны планируют в ближайшее время разработать механизм по обелению «серых» зарплат. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью Голиковой для телепрограммы «Итоги недели».

По ее словам, вопрос «серых» зарплат является сложной темой.

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«…я думаю, что на отрезке 2018-го — первой половины 2019 года мы предложим механизм обеления заработных плат для тех, кто сегодня находится в серой экономике», — сказала Голикова.

Ранее Голикова заявила, что число трудоспособных россиян ежегодно снижается на 400 тысяч. Таким образом она объяснила необходимость пенсионной реформы.