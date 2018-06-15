Журналист Fox Business: в США рабочих мест больше, чем людей

Журналист телеканала американского телеканала Fox Business Чарльз Пейн заявил, что население Соединенных Штатов не может занять все рабочие места в стране. Слова Пейна приводятся в твиттере телеканала Fox News.

«У нас больше рабочих мест, чем людей», — сказал Пейн.

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Также в эфире Fox Business он заявил, что прогноз президента США Дональда Трампа о росте ВВП страны на 4%, вероятно, может стать реальностью.

В новостном выпуске отмечается, что в мае розничные продажи в США выросли на 0,8%, что, по мнению журналистов, свидетельствует о росте американской экономики.

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) предупредили, что к 2020 году в США может наступить рецессия в экономике.