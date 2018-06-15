ЦБ отозвал лицензию у банка «Воронеж»

Центробанк отозвал лицензию у АО «Банк Воронеж». Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 15 июня 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «Банк Воронеж» АО «Банк Воронеж», — говорится в сообщении ЦБ.

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Регулятор объяснил решение тем, что кредитное учреждение не исполняло законы, регулирующие банковскую деятельность. ЦБ также увидел в работе банка наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Ранее Банк России отозвал лицензию у «Русского торгового банка».