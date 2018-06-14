«Ъ»: Минэкономразвития выступило против запрета на продажу сигарет дешевле МРЦ
Минэкономразвития не поддержало инициативу депутатов Госдумы запретить продавать сигареты дешевле максимальной розничной цены (МРЦ). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект отзыва министерства на законопроект.
В апреле депутаты Госдумы Сергей Катасонов (ЛДПР), Алексей Веллер и Айрат Фаррахов («Единая Россия») внесли законопроект с поправками к 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма». Он предполагал, что с 1 января 2019 года будет запрещена продажа табачных изделий по ценам ниже МРЦ.
В Минэкономразвития выступили против такой идеи. Там отметили, что существующий порядок, при котором в рознице сигареты могут стоить до 25% ниже указанной на пачках МРЦ, стоит рассматривать не как запрещенные законом скидки, а как «способ ведения предпринимательской деятельности».
В ведомстве также добавили, что подобный запрет экономически нецелесообразен, поскольку существенные различия в уровне доходов населения по регионам затрудняют реализацию товара по одной и той же цене.
«При этом снижение ценовой доступности легальной табачной продукции может привести к смещению потребительских предпочтений в сторону более доступной продукции, будет способствовать росту теневого рынка… и, как следствие, снизит налоговые поступления в бюджет»,— говорится в проекте отзыва.
Ранее сообщалось, что Минздрав предложил увеличивать акцизы на сигареты и алкоголь каждый год.