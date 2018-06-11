В США объяснили введение новых санкций против России

Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин заявил, что санкции против российских IT-компаний и физических лиц были введены из-за угрозы безопасности США и их партнерам, передает РИА «Новости».

«Соединенные Штаты продолжают предпринимать усилия, чтобы противостоять злонамеренным действиям компаний, работающим по указанию России и ее вооруженных сил и разведки, призванных увеличить кибервозможности России», — сказал Мнучин.

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По его словам, компании и физлица, попавшие в санкционный список, способствовали улучшению кибер- и подводных возможностей России, так как они работали с ФСБ. Таким образом, они, по мнению Мнучина, могут представлять опасность для США и их союзников.

Он отметил, что санкции направлены против возможностей властей России отслеживать данные, проходящие по подводным кабелям связи.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против России.