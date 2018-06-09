И.о. главного редактора Forbes прокомментировал ситуацию с уходом Ускова

И.о. главного редактора Forbes Николай Мазурин прокомментировал ситуацию с уходом главного редактора российского Forbes Николая Ускова. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

По его словам, издание существует, пока редакция сохраняет независимость.

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«Российская редакция Forbes строго придерживается стандартов деловой журналистики, разработанных нашими американскими коллегами. Независимость редакции — одно из основных условий нормальной работы журналистов. Forbes существует, пока редакция независима от властей, от бизнесменов, от ньюсмейкроев, от рекламодателей и от собственника. Как только этот принцип хоть где-то нарушится, наш проект можно будет закрывать или переименовывать. Я работаю в Forbes 12 лет и дальше готов работать именно в Forbes — независимом и честном для читателей», — сказал Мазурин.

Ранее экс-главный редактор журнала Forbes Николай Усков прокомментировал «Газете.Ru» его увольнение.

9 июня главный редактор Forbes Николай Усков покинул свой пост. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».