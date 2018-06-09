Усков прокомментировал «Газете.Ru» свое увольнение из Forbes

Экс-главный редактор журнала Forbes Николай Усков прокомментировал «Газете.Ru» его увольнение.

«Свою позиция я изложил в Facebook. Я не согласен с приказом о моем увольнении. Ситуация, которая сложилась в журнале в последние годы, вызывает у меня закономерное беспокойство. Я намерен дальше подробно информировать общественность о том, как журнал превращается в «джинсу». Этим я надеюсь поддержать коллег, которые остались там работать. Естественно, я собираюсь также обращаться в суд», — сказал Усков.

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Ранее Усков рассказал в фейсбуке о причине своего увольнения.

Он также сообщил о том, что на прошлой неделе ему поступило предложение расстаться по соглашению сторон, а также сумму компенсации «немного не дотягивающую до ста тысяч долларов». Усков, по его словам, отказался.