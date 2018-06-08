В Германии призвали не угрожать санкциями «Северному потоку — 2»

Вице-спикер бундестага Томас Опперманн заявил, что газопровод «Северный поток — 2» не должен подвергаться угрозе санкций со стороны третьих стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Северный проект — 2» — это важный экономический проект, мы его поддерживаем, и он не должен подвергаться угрозе санкций со стороны третьих стран», — сказал Опперманн на встрече со спикером Госдумы России Вячеславом Володиным.

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В свою очередь Володин отметил интенсивность контактов между российскими и немецкими парламентариями, в то же время добавив, она отстает от частоты встреч лидеров России и Германии.

Ранее сообщалось, что Швеция одобрила строительство «Северного потока — 2».