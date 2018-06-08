Орешкин сообщил об обсуждении Россией и Китаем приватизации «Совкомфлота»

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия и Китай обсудили приватизацию «Совкомфлота». Об этом сообщает RNS.

«Эта история сегодня обсуждалась, она получила развитие, но никаких договоренностей пока не достигнуто», — сказал Орешкин.

Реклама

Президент России Владимир Путин находится в Китае с официальным визитом, в рамках которого он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем.

Ранее глава Росимущества Дмитрий Пристансков сообщил, что сделка по приватизации «Совкомфлота» находится в высокой стадии готовности.

Он также отметил, что данная сделка подвержена огромному количеству внешнеполитических и внешнеэкономических факторов и рисков.