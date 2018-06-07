Трамп призвал Японию инвестировать в США

Президент США Дональд Трамп призвал японский инвесторов активнее вкладываться в США. Об этом сообщает CNN.

«Не было лучшего времени, чем сейчас, чтобы инвестировать в США… Мы призываем японские компании открывать новые фабрики и заводы в США», — сказал Трамп.

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По его словам, в настоящее время он совместно с премьер-министром Японии Синдзо Абэ ведет работу над улучшением торговых отношений между США и Японией.

Как отмечается, об этом Трамп заявил на пресс-конференции по итогам встречи с Абэ.

Ранее сообщалось, что Трамп и Абэ договорились встретиться перед саммитом США и КНДР.

Как отмечалось, о решении провести встречу рассказал Абэ.