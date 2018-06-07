За неделю международные резервы России выросли на $1,3 млрд и на 1 июня составили $458,5 млрд против $457,2 млрд на 25 мая, сообщает Банк России.

«Международные резервы на 1 июня составили $458,5 млрд, увеличившись за неделю на $1,3 млрд, или на 0,3%, в результате приобретения валюты в рамках бюджетного правила», — заявили в ЦБ.

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Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сообщалось, что международные резервы России выросли на $900 млн.