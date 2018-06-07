Набиуллина: новые меры правительства ускорят инфляцию

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что обсуждаемые в настоящее время новые меры правительства могут ненадолго ускорить инфляцию, передает РИА «Новости».

По словам Набиуллиной, в отдельных случаях станет возможно кратковременное ускорение инфляции, которая поднимется чуть выше 4%. Она подчеркнула, что в этом случае изменения не будут иметь масштабный характер и будут краткосрочными.

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«Инфляция будет возвращаться назад к 4%. Мы всегда напоминали, что инфляция не может быть постоянно точно 4%, она может колебаться и вниз (как сейчас), и вверх», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что в настоящее время кредитно-денежная политика построена так, что позволит справиться с последствиями этих мер правительства для инфляции.

Ранее сообщалось, что Банк России не исключает сохранения санкций против России на ближайшие три года.