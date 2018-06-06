Минэкономразвития готовит блок «непопулярных решений»

Депутат Татьяна Цыбизова заявила, что глава Минэкономразвития России Максим Орешкин рассказал о подготовке министерством блока непопулярных решений. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Но был настораживающий один момент, когда сказали, что министерство экономического развития готовит блок непопулярных решений», — сказала Цыбизова.

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Она также добавила, что конкретные сроки принятия решений и их направление озвучены не были.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что пенсионная реформа в России может начаться уже в следующем году.

Она также отметила, что пенсионная система многопланова, поскольку она затрагивает различные темы: обычные пенсии, пенсионный возраст, тему досрочных пенсий.