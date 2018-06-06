Для отслеживания молочной продукции будут интегрированы и цифровая маркировка и «Меркурий»

Для отслеживания производства и мониторинга качества молока — от стадии получения сырья до реализации готовой молочной продукции — будут применяться две системы контроля: система ветеринарного контроля «Меркурий» от фермы до завода и новая создаваемая сейчас единая система цифровой маркировки товаров от завода до покупателя — для готовой упакованной молочной продукции, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Это подтвердил председатель Совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин, выступая на одной из сессий Недели Российского ритейла.

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Ранее в кулуарах форума министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил журналистам, что правительство решило исключить из системы ветеринарной сертификации «Меркурий» готовую молочную продукцию.

При этом, как пояснил Дубин, на стадии отслеживания производства, перемещения и переработки сырья будет применяться система «Меркурий», а уже за готовой продукцией можно будет следить посредством единой системы цифровой маркировки товаров через приложение «Честный знак», которое в ближайшее время планируется запустить в пилотном режиме.

«Наша система отлично подходит для быстрого подключения новых товарных групп, но проследить движения сырья на более ранних и сложных стадиях — не совсем наш профиль, здесь предполагается интеграция двух систем — нашей и «Меркурий» — для полной прослеживаемости продуктов на всех стадиях», — сказал он.