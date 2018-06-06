ЕК рассчитывает ввести доппошлины на импорт из США в июле

Европейская комиссия рассчитывает в июле ввести дополнительные пошлины на импорт американских товаров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что подобные меры пойду в ответ на введение новых пошлин США на европейскую сталь и алюминий.

«Коллегия еврокомиссаров одобрила решение наложить дополнительные пошлины на весь список товаров из ЕС, представленный ранее ВТО. Это часть ответа ЕС на тарифы США на стальную и алюминиевую продукцию», — заявили в ЕК.

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Ранее сообщалось, что Мексика ввела пошлины на несколько американских товаров.

Как стало известно, пошлины в 20% были введены на американскую свинину и яблоки.