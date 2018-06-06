Центробанк сообщил об отзыве лицензии у «Русского национального банка»

Банк России принял решение лишить лицензии на осуществление банковских операций «Русский национальный банк». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как отмечается, у зарегистрированного в Ростове-на Дону банка лицензия отозвана с 6 июня этого года.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 6 июня 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Русский Национальный Банк» ООО «Русский Национальный Банк»», — говорится в заявлении регулятора.

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По данным на 1 апреля, банк занимал 326 место в банковской системе страны.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию, позволяющую осуществлять банковские операции, у «Бум-банка».