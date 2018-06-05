Новак рассказал, когда будет обсуждаться вопрос о помощи «Газпрому»

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что вопрос о помощи «Газпрому» после взыскания $2,56 млрд по решению арбитража Стокгольма можно будет поднимать после оценки юристов, передает РИА «Новости».

«Сегодня еще [идет] юридическая проработка того процесса, который был запущен, и когда будет юристами принята соответствующая оценка и будут даны рекомендации, тогда можно будет что-то говорить», — сказал Новак.

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Также глава Минэнерго заявил, что решение Стокгольмского арбитражного суда по спору «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» носит «дискриминационный характер». По его словам, в Европе по двум контрактам, на поставку и транзит газа, были приняты разные решения, «противоречащие логике».

Новак добавил, что «Газпром» подал апелляцию в суд Швеции по данному вопросу.

Ранее «Газпром» прокомментировал информацию об аресте активов в Голландии для выплаты $2,6 млрд «Нафтогазу» по иску Стокгольмского арбитража.