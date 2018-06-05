Госдума отказалась вводить госмонополию на алкоголь

Госдума не поддержала законопроект, который предполагал введение государственной монополии на алкогольную продукцию. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

В пояснительной записке к документу говорилось, что законопроект предлагает разрешить производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции только организациям, хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, с которыми государство заключило договор.

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При этом организации должны были получить соответствующую лицензию на производство такой продукции.

По законопроекту, государство смогло бы определять порядок производства и оборота продукции, необходимый объем производства, а также закупочные и отпускные цены.

Правительство в своем заключении отметило, что в материалах к документу не оговаривается механизм введения госмонополии. Там также отметили, что такая мера приведет к росту цен на такую продукцию, а кроме того, сама реализация инициативы привела бы к дополнительным бюджетным затратам.