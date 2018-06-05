В Белоруссии назвали ограничение России на поставки молока проявлением протекционизма

Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц заявил, что решение Россельхознадзора об ограничении поставок белорусской молочной продукции направлено на вытеснение производителей Белоруссии с российского рынка. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы наблюдаем такие неадекватные действия Россельхознадзора в отношении предприятий Белоруссии — неаргументированные, необоснованные ничем действия», — сказал Заяц.

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Он также добавил, что это очередное проявление протекционизма.

«Идет выбивание с рынка (России) предприятий Беларуси», — заявил Заяц.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России молочных продуктов с двух белорусских предприятий.