Глава АТОР рассказала о спросе на отдых в Крыму

Глава Майя Ломидзе заявила, что спрос на отдых в Крыму в этом году не превысит прошлогодний показатель. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Динамики прироста нет, в этом году мы его не ожидаем», — сказала Ломидзе.

По ее мнению, спрос на отдых в Крыму в этом году будет примерно на уровне прошлого года, даже несмотря на рост цен на авиабилеты.

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«Это будет частично компенсировано открытием Крымского моста и увеличением доли самостоятельных туристов», — добавила Ломидзе.

Ранее сообщалось, что авиакомпании резко сократили летние планы по рейсам в Крым.

Как стало известно, в летнем сезоне емкость планируемых авиарейсов в Крым упала на 22,2%, или на 551 тыс. мест. Прошлым летом на данном направлении выставили 2,7 млн кресел, а в этом году только 2,1 млн.