АТОР: рост цен на авиакеросин пока не отразился на стоимости пакетных туров

Глава АТОР Майя Ломидзе заявила, что рост цен на авиакеросин пока не отражается на стоимости пакетных туров. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Пока мы не видим этого влияния», — сказала Ломидзе.

Она также отметила, что пока топливного сбора нет и серьезного роста стоимости туров не наблюдается.

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«Был ценовой всплеск на туры на 12 июня, вот цена туров на последующие даты, например, на 23 июня, наоборот, снизилась. Так сейчас стоимость отдыха на наших курортах в конце июня ниже, чем была в начале июня», — добавила Ломидзе.

Ранее сообщалось, что правительство понизит акцизы на бензин с 1 июня.

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус подтвердил факт обсуждения снижения фискальной нагрузки на нефтяную отрасль для стабилизации ситуации на топливном рынке.