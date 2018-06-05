Минфин закупит валюту на рекордные 380 млрд рублей

Минфин России в период с 7 июня по 5 июля будет покупать на внутреннем рынке валюту на 19 млрд руб. в день. Об этом сообщается на сайте министерства.

Уточняется, что суммарно ведомство направит на эти цели рекордные 379,7 млрд руб.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июне 2018 года в размере 402,8 млрд руб», — отметили в Минфине.

Ранее сообщалось, что Минфин России более чем в пять раз увеличит покупки валюты на внутреннем рынке в 2018 году, направив на эти цели дополнительные нефтегазовые доходы бюджета на 2,74 трлн руб.