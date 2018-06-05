В Крыму заверили в отсутствии угрозы с водоснабжением полуострова

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал заявление депутата Верховной рады Мустафы Джемилева о причастности Украины к засухе в Крыму. Об этом сообщает RT.

«В Крыму сложилась засушливая погода, осадков практически не наблюдалось за последнее время, и сегодня в четырех муниципальных образованиях Крыма объявлена чрезвычайная ситуация в связи с засухой. Но, безусловно, с водоснабжением Крыма никаких вопросов нет, угроза отсутствует», — сказал Ганжара.

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Он также подчеркнул, что за четыре года российские власти проделали большую работу по решению проблем с водоснабжением Крыма.

Ганжара отметил, что были введены в строй специальные водопроводы.

«Конечно, без Северо-Крымского канала сельское хозяйство в Северном Крыму страдает… Но та реальность, которая сложилась, критического влияния на ситуацию на полуострове не оказывает», — добавил Ганжара.

Ранее депутат Верховной рады Мустафа Джемилев сообщил, что в Крыму якобы есть «серьезные проблемы» с водой.