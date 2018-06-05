Рубль растет на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль растет.

В частности, курс доллара снизился на 17 коп. и составил 61,89 руб.

Курс евро упал на 16 коп., до 72,45 руб.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,49%, до $75,66 за баррель.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 27,99 коп., до 72,43 руб., курс доллара уменьшился на 27,66 руб., до 61,92 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, уменьшилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 27,81 коп., составив 66,65 руб.

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