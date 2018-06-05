Суд арестовал активы «Газпрома» в Голландии

Суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты $2,6 млрд «Нафтогазу» по иску Стокгольмского арбитража, сообщается на сайте «Нафтогаза».

В сообщении отмечается, что ходатайство о взыскании средств было подано украинской компанией на прошлой неделе. Шесть из семи дочерних компаний «Газпрома» отказались работать с судебными исполнителями, однако «это никак не повлияет на арест».

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В «Нафтогазе» также заявили, что инициировали изъятие других активов «Газпрома», включая доли в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Ранее СМИ сообщили, что «Нафтогаз» прибегнул к шантажу «Газпрома».