В Сингапуре выпустили памятные монеты к встрече Трампа и Ким Чен Ына

В Сингапуре выпустили памятные монеты в честь встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте монетного двора страны.

«Предстоящий исторический саммит оставит важный след в истории Сингапура», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, монеты выполнены в трех вариантах: из золота, серебра и никелированного цинка.

При этом на каждой монете изображено рукопожатие, слева — флаг КНДР, справа — США.

Ранее сообщалось, что в Белом доме назвали время встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Как отмечалось, в настоящее время делегация США в Сингапуре согласовывает окончательные детали по логистике.