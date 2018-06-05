В Сингапуре выпустили памятные монеты к встрече Трампа и Ким Чен Ына
В Сингапуре выпустили памятные монеты в честь встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте монетного двора страны.
«Предстоящий исторический саммит оставит важный след в истории Сингапура», — говорится в сообщении.
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Как отмечается, монеты выполнены в трех вариантах: из золота, серебра и никелированного цинка.
При этом на каждой монете изображено рукопожатие, слева — флаг КНДР, справа — США.
Ранее сообщалось, что в Белом доме назвали время встречи Трампа и Ким Чен Ына.
Как отмечалось, в настоящее время делегация США в Сингапуре согласовывает окончательные детали по логистике.