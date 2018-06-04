Сирийская авиакомпания начнет полеты из Дамаска в Москву

Сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines с 20 июня начнет полеты из Дамаска в московский аэропорт Внуково. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«В международном аэропорту Внуково на 23.05 20 июня запланирован прилет из Дамаска первого рейса авиакомпании Cham Wings Airlines», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе столичного аэропорта добавили, что по этому случаю состоится торжественное мероприятие — самолет из сирийской столицы при приземлении встретят водной аркой.

В настоящий момент между Россией и Сирией нет регулярного авиасообщения.

Агентство уточняет, что Cham Wings Airlines — частная сирийская авиакомпания со штаб-квартирой в Дамаске, основанная в 2007 году.