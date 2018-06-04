Сечин провел встречу по вопросам обеспечения топливом регионов РФ

«Роснефть» организовала встречу по вопросам стратегического развития сельского хозяйства и устойчивого обеспечения топливом субъектов РФ, в которой приняли участие глава компании Игорь Сечин, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, врио губернатора Красноярского края Александр Усс, глава Московской области Андрей Воробьев, руководитель Саратовской области Валерий Радаев, глава Кабардино-Балкарской республики Юрий Коков, а также представители Белгородской и Ульяновской областей.

Темой диалога стали вопросы обеспечения нефтепродуктами российских сельхозпроизодителей, а также ситуация с ростом цен на топливо на внутреннем рынке.

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Участники встречи подчеркнули, что «Роснефть» - это единственная крупная нефтяная компания, которая приняла ответственность за обеспечение нефтепродуктами внутреннего рынка и продолжает инвестировать в модернизацию НПЗ, развитие инфраструктуры мелкооптовой и розничной торговли.

«Роснефть» предпринимает усилия по стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. В частности, компания поддерживает предложенную кабмином инициативу, предполагающую временное снижение ставки акцизов, однако считает, что такие меры полностью не смогут решить системные проблемы в переработке и на рынке нефтепродуктов.

По мнению менеджмента «Роснефти», предусмотренная налоговым маневром отмена к 2024 году экспортных пошлин, которые являются инструментом защиты внутреннего рынка, будет означать неизбежное выравнивание внутренних и мировых цен на топливо и их реальное повышение как минимум в 1,5 раза.

На встрече было заявлено, что «Роснефть» неоднократно направляла в федеральные органы исполнительной власти предложения о налоговом стимулировании нефтепереработки. В настоящее время предложения компании прорабатываются профильными министерствами и ведомствами.