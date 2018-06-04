ФТС увеличила перечисления в бюджет на 25%

Федеральная таможенная служба (ФТС) России в период с января по май 2018 года увеличила перечисления в бюджет страны на 25%, до 2,14 трлн руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомства.

«За пять месяцев 2018 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 2,14 трлн руб», — заявили в ведомстве.

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Уточняется, что за май текущего года было перечислено в бюджет 470,14 млрд руб.

Ранее сообщалось, что Федеральная таможенная служба в период с января по апрель текущего года увеличила перечисления в федеральный бюджет на 23,25%, с 1,355 трлн руб. до 1,67 трлн руб.

В апреле ФТС перечислила в бюджет 475,84 млрд руб.