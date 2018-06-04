Медведев разрешил расходовать маткапитал на перекредитование

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что он подписал документ, разрешающий использовать средства из маткапитала на перекредитование. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Подписано постановление правительства, я его подписал, оно дает право расходовать средства материнского капитала на перекредитование, в том числе ипотечных займов вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость», — сказал Медведев.

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Он также напомнил, что ранее использовать средства маткапила можно было при перекредитовании только в том случае, если эти финансовые обязательства возникли до рождения второго ребенка.

Ранее сообщалось, что за время реализации программы маткапитала более 8,5 млн семей получили государственные сертификаты.