Мировые авиаперевозчики заявили об угрозе из-за действий США

Напряженная ситуация в международной торговле, вызванная действиями американского правительства, может ударить по авиационной отрасли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей авиаперевозчиков и авиаотрасли.

Речь идет о пошлинах на импорт, которые США вводят якобы из-за нечестных условий торговли между странами.

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«Любые меры, которые ограничивают торговлю и, соответственно, ограничивают пассажирские перевозки, представляют собой плохие новости», — сказал глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк.

Гендиректор American Airlines Group Даг Паркер также высказал обеспокоенность из-за растущего напряжений в торговле между странами. Ограничения в этой сфере привносят неопределенность, которая негативно сказывается на бизнесе, уверены в Boeing и Airbus.

«Мы оцениваем это отрицательно, поскольку это создает ограничения для всех, в том числе наших клиентов», — сказал коммерческий директор Airbus Эрик Шульц.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил введение торговых пошлин.