Россия задумалась о возобновлении производства Ан-124 «Руслан»

В России рассматривают возможность возобновить производство тяжелого транспортного самолета Ан-124 «Руслан». Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил командующий Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов.

Он назвал «Руслан» самолетом, опередившим время.

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«Такой вопрос регулярно рассматривается, вопрос открытый... Пока окончательного решения, насколько мне известно, нет. Но вопрос не снят», — сказал Бенедиктов.

Он также обратил внимание на то, что судно нельзя назвать украинской разработкой только потому, что КБ Антонова базировалось в Киеве. По его словам, над его созданием работала вся советская авиастроительная промышленность.

«И говорить о том, что — как пытаются сегодня говорить, — что самолет — это интеллектуальная собственность, ну это как минимум неправильно», — заключил Бенедиктов.

Ранее сообщалось, что Украина пожаловалась на Росавиацию в Международную организацию гражданской авиации (ICAO).