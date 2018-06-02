Египет с 6 июня возобновляет поставки картофеля в Россию

Египет сможет с 6 июня поставлять в Россию картофель из восьми регионов, которые находились под запретом из-за бурой гнили, передает РИА «Новости» заявление министра промышленности и торговли Египта Тарека Кабиля.

«Российские власти согласились снять запрет на импорт египетского картофеля из восьми регионов, импорт из этих районов разрешен с 6 июня», — сказал Кабиль.

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Он пояснил, что такое решение стало возможным после переговоров соответствующих структур в ходе заседаний в Москве в конце мая российско-египетской межправкомиссии, а также после серии визитов и отправки в Россию результатов экспертизы египетской сельхозпродукции, подтвердивших ее соответствие международным стандартам.

15 марта Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз картофеля из Египта, после обнаружения в продукции страны бактерии, которая является возбудителем бурой гнили.