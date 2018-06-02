Папа Римский пригласил глав нефтяных компаний обсудить изменение климата

Папа Римский Франциск пригласил глав нефтяных компаний обсудить проблему изменения климата. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя понтифика.

Конференция запланирована на 8-9 июня, сам папа Римский пообщается с топ-менеджерами на второй день конференции.

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Ватикан не стал раскрывать информацию о приглашенных. Впрочем, о своем участии уже заявили BP, которую возглавляет Роберт Дадли, и Exxon Mobil, возглавляемая Дарреном Вудсом.

Агентство подчеркивает, что эксперты по вопросам изменения климата одобряют подобное мероприятие, однако не ожидают «чудес» по ее итогам.