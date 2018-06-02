Канада пожаловалась в ВТО на новые пошлины США

Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введенными США пошлинами на сталь и алюминий. Об этом сообщает CNBC.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отметила, что односторонние пошлины США введены под ложным предлогом.

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»[Пошлины] противоречат международным обязательствам Соединенных Штатов и правилам ВТО», — отметила министр.

По словам Фриланд, Оттава будет тесно работать с Евросоюзом, совместно выступая против такого решения Вашингтона.

Ранее США объявили, что с 1 июня вводят пошлины на импорт алюминия и стали из Канады, Мексики и Европейского союза.