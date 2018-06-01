Путин: Россия продолжит сотрудничество с ОПЕК

Президент России Владимир Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби заявил, что Россия продолжит сотрудничество с Саудовской Аравии и ОПЕК. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы будем продолжать эту работу, так же как работу в сфере энергетики, где наши совместные усилия, включая наших друзей из Саудовской Аравии и вообще ОПЕК в целом, приносят хорошие результаты», — сказал Путин.

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Ранее генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил, что сотрудничество стран в рамках соглашения по сокращению добычи нефти (ОПЕК+) должно расширяться ради устойчивой стабильности.

Он также рассказал, что ОПЕК с большим оптимизмом оценивает сложившуюся ситуацию на нефтяном рынке.