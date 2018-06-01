На Украине может остановиться производство водки

На Украине арестовали счета единственного производителя спирта в стране – «Укрспирта». Об этом сообщает «112 Украина».

Как стало известно, аресты счетов связаны с претензиями Государственной фискальной службы по поводу долга предприятия.

И. о. главы «Укрспирта» Юрий Лучечко рассказал, что в связи с арестом счетов заводы могут остановить отгрузку спирта производителям водки.

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«У нас еще есть запасы зерна, из которого мы можем производить спирт, но они минимальны. Новое зерно мы закупить не сможем», — сказал Лучечко.

Ранее сообщалось, что на Украине выросли цены на газ для предприятий.